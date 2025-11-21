Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
23:00 Мск
Райт — о Леброне Джеймсе: Коби сыграл в последний раз в плей-офф за «Лейкерс» в 32 года

Известный эксперт и обозреватель Ник Райт комплиментарно оценил дебют 40-летнего форварда Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2025/2026.

«Покойный великий Коби Брайант. Как вы думаете, сколько было Коби, когда он сыграл свой последний матч в плей-офф за «Лейкерс»? Удивитесь, когда я скажу, что ему было 32. Леброн присоединился к «Лейкерс», когда ему было 34. В первом матче своего 23-го сезона будто вышел и сказал: «Буду как поздняя версия Мэджика Джонсона».

И это чертовски круто. Моя оценка сейчас его игре беспрецедентно дикое преуменьшение. Является ли он всё ещё лучшим игроком лиги? Конечно нет. Входит ли он в топ-5 игроков лиги? Тоже нет. Но, в отличие от некоторых других великих игроков, у него есть такие навыки, что в 40 лет, в 23-м сезоне, он способен быть на отличном уровне в любом аспекте. Он просто никогда не может быть плохим, легко может играть — не на уровне MVP, но на очень высоком уровне на протяжении своих сорока с лишним лет», — сказал Райт на своём YouTube-канале.

