Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

«Олимпиакос» — «Париж», результат матча 22 ноября 2025, счет 98:86, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Олимпиакос» уверенно обыграл «Париж» в Евролиге
Комментарии

В ночь на 22 ноября в Пирее, Греция, на стадионе «Пис энд Френдшип Стэдиум» завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Олимпиакос» принимал «Париж». Греческий коллектив со счётом 98:86 (21:29; 37:20; 17:20; 23:17) нанёс поражение французскому клубу.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
98 : 86
Париж
Париж, Франция
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье
Париж: Робинсон, Эррера, Роден, Ээи, Докосси, Файе, Морган, Бако, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис

Лучшим игроком в составе хозяев стал 30-летний сербский центровой Никола Милутинов, в его активе семь очков, девять подборов, три передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+18».

У французов отличился американский защитник Джастин Робинсон, на его счету 35 очков, два подбора, четыре передачи, два перехвата и пять потерь при коэффициенте эффективности «+39».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
