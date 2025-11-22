«Олимпиакос» уверенно обыграл «Париж» в Евролиге

В ночь на 22 ноября в Пирее, Греция, на стадионе «Пис энд Френдшип Стэдиум» завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Олимпиакос» принимал «Париж». Греческий коллектив со счётом 98:86 (21:29; 37:20; 17:20; 23:17) нанёс поражение французскому клубу.

Лучшим игроком в составе хозяев стал 30-летний сербский центровой Никола Милутинов, в его активе семь очков, девять подборов, три передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+18».

У французов отличился американский защитник Джастин Робинсон, на его счету 35 очков, два подбора, четыре передачи, два перехвата и пять потерь при коэффициенте эффективности «+39».