Главная Баскетбол Новости

«Баскония» — «Бавария», результат матча 22 ноября 2025, счет 95:73, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Баскония» прервала двухматчевую серию поражений, обыграв «Баварию» в Евролиге
Комментарии

В ночь на 22 ноября в Витории, Испания, на стадионе «Фернандо Буэса» завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная «Баскония» принимала «Баварию». Испанский клуб со счётом 95:73 (14:26; 18:15; 25:18; 28:14) одержал победу над немецким.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
95 : 73
Бавария
Мюнхен, Германия
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Холлац, Майк, Динвидди, Габриэль, Маккормак

У хозяев одним из лучших стал 27-летний литовский лёгкий форвард Тадас Седекерскис, на его счету 11 очков, семь подборов, три передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20». У защитника Маркквиса Ноуэлла такая же эффективность при 12 очках, двух подборах, восьми передачах и одной потере.

В составе «Баварии» отличился американский защитник Юстиниан Джессап (13 очков, три подбора, одна передача и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+17»).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
