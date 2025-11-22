«Баскония» прервала двухматчевую серию поражений, обыграв «Баварию» в Евролиге

В ночь на 22 ноября в Витории, Испания, на стадионе «Фернандо Буэса» завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная «Баскония» принимала «Баварию». Испанский клуб со счётом 95:73 (14:26; 18:15; 25:18; 28:14) одержал победу над немецким.

У хозяев одним из лучших стал 27-летний литовский лёгкий форвард Тадас Седекерскис, на его счету 11 очков, семь подборов, три передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20». У защитника Маркквиса Ноуэлла такая же эффективность при 12 очках, двух подборах, восьми передачах и одной потере.

В составе «Баварии» отличился американский защитник Юстиниан Джессап (13 очков, три подбора, одна передача и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+17»).