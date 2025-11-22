Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» — «Фенербахче», результат матча 22 ноября 2025, счёт 87:99, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Фенербахче» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Партизан» в Евролиге
Комментарии

В ночь на 22 ноября в Белграде, Сербия, на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» состоялся очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Партизан» принимал «Фенербахче». Хозяева площадки со счётом 87:99 (11:24; 28:32; 29:19; 19:24) уступили гостям из Турции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
87 : 99
Фенербахче
Стамбул, Турция
Партизан: Милтон, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Mijailovic, Покушевски, Браун, Бонга, Фернанду, Калатес, Джонс
Фенербахче: Бэкот, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Жагар, Колсон, Берч

У сербского коллектива отличился американский защитник Стерлинг Браун, в активе которого 27 очков, три подбора, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

В составе «Фенербахче» лучшим стал американский защитник Уэйд Болдуин, на его счету 15 очков, три подбора, восемь передач и четыре потери при коэффициенте эффективности «+21».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Олимпиакос» уверенно обыграл «Париж» в Евролиге
«Виртус» с разницей в 10 очков обыграл «Маккаби» в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android