«Фенербахче» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Партизан» в Евролиге

В ночь на 22 ноября в Белграде, Сербия, на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» состоялся очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Партизан» принимал «Фенербахче». Хозяева площадки со счётом 87:99 (11:24; 28:32; 29:19; 19:24) уступили гостям из Турции.

У сербского коллектива отличился американский защитник Стерлинг Браун, в активе которого 27 очков, три подбора, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

В составе «Фенербахче» лучшим стал американский защитник Уэйд Болдуин, на его счету 15 очков, три подбора, восемь передач и четыре потери при коэффициенте эффективности «+21».