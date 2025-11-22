Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

«Виртус» — «Маккаби» Тель-Авив, результат матча 22 ноября 2025, счёт 99:89, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Виртус» с разницей в 10 очков обыграл «Маккаби» в Евролиге


В ночь на 22 ноября в Болонье, Италия, на стадионе «Виртус Арена» состоялся очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Виртус» принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Итальянский клуб со счётом 99:89 (26:24; 30:21; 24:21; 19:23) обыграл команду из Израиля.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
99 : 89
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Accorsi, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Даутин, Блатт

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий защитник Карсен Эдвардс, в активе которого 26 очков, два подбора, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+20».

У гостей отличился бразильский центровой Марсио Сантос, на его счету 19 очков, три подбора, одна передача, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+18».

