«Виртус» с разницей в 10 очков обыграл «Маккаби» в Евролиге

В ночь на 22 ноября в Болонье, Италия, на стадионе «Виртус Арена» состоялся очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Виртус» принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Итальянский клуб со счётом 99:89 (26:24; 30:21; 24:21; 19:23) обыграл команду из Израиля.

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий защитник Карсен Эдвардс, в активе которого 26 очков, два подбора, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+20».

У гостей отличился бразильский центровой Марсио Сантос, на его счету 19 очков, три подбора, одна передача, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+18».