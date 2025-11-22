«Црвена Звезда» проиграла «Валенсии» в Евролиге после потери мяча на последних секундах

В ночь на 22 ноября в Валенсии, Испания, на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» состоялся очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная «Валенсия» принимала «Црвену Звезду». Испанский клуб со счётом 76:73 (26:26; 23:13; 11:21; 16:13) обыграл сербскую команду.

За 3,1 секунды до конца матча сербский форвард «Црвены Звезды» Никола Калинич вводил мяч из-за боковой, но допустил потерю, отправив мяч в аут.

У хозяев отличился американский защитник Камерон Тейлор, на счету которого 12 очков, шесть подборов, одна передача, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+17».

В составе гостей лучшим стал американский разыгрывающий защитник Коди Миллер-Макинтайр, в активе которого 23 очка, восемь подборов, три передачи, один перехват и пять потерь при коэффициенте эффективности «+22».