Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Евролига — 2025/2026: результаты за 21 ноября, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей за 21 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 21 ноября, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть пять матчей 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Евролига. Результаты матчей за 21 ноября:

«Олимпиакос» — «Париж» — 98:86;
«Виртус» — «Маккаби» Тель-Авив — 99:89;
«Партизан» — «Фенербахче» — 87:99;
«Баскония» — «Бавария» — 95:73;
«Валенсия» — «Црвена Звезда» — 76:73.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
98 : 86
Париж
Париж, Франция
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье
Париж: Робинсон, Эррера, Роден, Ээи, Докосси, Файе, Морган, Бако, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
99 : 89
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Accorsi, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Даутин, Блатт
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
87 : 99
Фенербахче
Стамбул, Турция
Партизан: Милтон, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Mijailovic, Покушевски, Браун, Бонга, Фернанду, Калатес, Джонс
Фенербахче: Бэкот, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
95 : 73
Бавария
Мюнхен, Германия
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Холлац, Майк, Динвидди, Габриэль, Маккормак
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
21 ноября 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
76 : 73
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Миленович, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого девять побед и три поражения. На второй и третьей строчках находятся греческий «Олимпиакос» и сербская «Црвена Звезда» (по восемь побед и четыре поражения).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

