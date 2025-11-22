В пятницу, 21 ноября, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть пять матчей 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Евролига. Результаты матчей за 21 ноября:

«Олимпиакос» — «Париж» — 98:86;

«Виртус» — «Маккаби» Тель-Авив — 99:89;

«Партизан» — «Фенербахче» — 87:99;

«Баскония» — «Бавария» — 95:73;

«Валенсия» — «Црвена Звезда» — 76:73.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого девять побед и три поражения. На второй и третьей строчках находятся греческий «Олимпиакос» и сербская «Црвена Звезда» (по восемь побед и четыре поражения).

