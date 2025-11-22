«Из Москвы в Бруклин». В «Нетс» показали видео о Егоре Дёмине

Пресс-служба клуба НБА «Бруклин Нетс» представила видео о российском разыгрывающем Егоре Дёмине. Спортсмен был выбран командой на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

«Баскетбольные площадки по всему миру привели его сюда — начинается новая глава. Егор Дёмин: из Москвы в Бруклин», — говорится в описании к видео.

«Я начал играть в баскетбол примерно в то же время, что и мой брат. Он на пять лет старше, и когда он попал в команду, я просто проводил время рядом, тусовался с его ребятами. После этого я познакомился со своим первым тренером — он тогда был ассистентом в команде, где играл мой брат. Мы были достаточно близки, так что он стал подключать меня к тренировкам. Спустя пару лет он стал главным тренером, и я попал в его команду. С ним я провёл следующие десять лет, играя в Москве.

В 15 лет я решил уехать в Испанию, чтобы играть за «Реал» Мадрид — один из лучших клубов в Европе, если не лучший. Я провёл три года в их академии, выиграл национальный чемпионат и два чемпионата Европы. После этого решил перейти в BYU* в Юте — и это было прекрасное время взросления: культурного, ментального, физического.

Я всегда хотел быть здесь. Всегда хотел быть частью этой команды. И общее впечатление — невероятное, от всей организации. Я думаю о том, насколько я благословлён возможностью оказаться здесь. И чувствую, что в Америке я почти как дома», — сказал Дёмин на видео.

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину:

BYU* — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации