Адвокат семьи Тиммы выступила с заявлением насчёт разбирательств с Седоковой

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, поделилась подробностями относительно разбирательств с певицей Анной Седоковой. Ранее сообщалось, что родственники баскетболиста намерены оспорить его брачный договор с Седоковой. Юрист подчеркнула, что работа по делу продолжается без перерыва, несмотря на внешнюю паузу.

«Последние недели в комментариях творится такой шум, будто дело Тиммы кто-то положил под стекло и забыл. Гм… пришлось выйти и напомнить, что реальность устроена иначе.

Итак, друзья мои, я продолжаю представлять интересы семьи Яниса Тиммы. Нынешняя пауза связана не с бездействием, а с кропотливой работой. Мы собираем данные, выстраиваем факты и готовим то, что должно прозвучать публично и весомо.

Работа не остановлена, наоборот, она идёт каждый день. Просто это тот редкий случай, когда тишина не значит пустоту, а говорит о серьёзной подготовке. <…> Я делаю максимум, чтобы справедливость в итоге взяла верх, а сын Яниса — Кристианс получил отцовское наследие, которое принадлежит ему по закону и человеческой логике. Работа продолжается, результаты будут!» — написала Гаврилова на своей странице в социальных сетях.

