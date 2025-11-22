«Пришёл ответ из США». Адвокат Тиммы привела неожиданные подробности в отношении Седоковой

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, поделилась подробностями относительно разбирательств с певицей Анной Седоковой. По словам юриста, брачного договора между Тиммой и Анной не существовало, а документ, на который певица ссылалась при продаже имущества, не обладает юридической силой.

«Сегодня мы хотим от всей команды моей рассказать вам, как обстоят дела, и на чём сейчас мы остановились, потому что была очень долгая пауза, принесшая, в общем, достаточно серьёзные проблемы, позволившие Ане Владимировне Седоковой воспрять из пепла. Она сейчас порхает на всех светских мероприятиях, решив, что мы закончили преследовать её по наследственному принципу. Это не так.

Мы долго ждали ответа из Соединённых Штатов Америки, связанного с тем, что, как вы понимаете, политическая ситуация очень непростая, поэтому наши коммуникации были затруднены. Наконец, мы его получили, и он нас безмерно порадовал. Согласно данным, которые предоставил публичный нотариус штата Флорида, никакого брачного договора не существовало. Она его не заверяла. Она его не составляла. И участие в его подготовке не принимала. О чём она сообщила Анне Владимировне Седоковой.

Она проинформировала Анну Владимировну о том, что это не брачный договор. И что она заверяет только подписи сторон данного договора. А он не является легитимным, поскольку сама госпожа нотариус является публичным, а не государственным нотариусом, и удостоверять такого рода документы не имеет права. Таким образом, Анна Владимировна знала, осознавала, прекрасно понимала правовые последствия того, что она использует документ, которого не существует. Это фикция.

Использовала этот документ при продаже совместно нажитого имущества. Собственно, мы и получили этот документ из Росреестра, куда его сама предоставила Седокова в качестве мотивации, почему нет письменного согласия супруга. То есть фактически здесь налицо состав преступления 159-я статья Уголовного кодекса – мошенничество», – сказала Гаврилова в видео на своей странице в социальных сетях.

В Латвии установили памятник Янису Тимме: