Адвокат Тиммы: готовим заявление о возбуждении уголовного дела против Седоковой

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила о намерении подать заявление о возбуждении уголовного дела против певицы Анны Седоковой. Юрист заявила, что Тимма был введён в заблуждение относительно существования легитимного брачного договора.

«Надо понимать, что Тимма жил в глубочайшем убеждении, что существует легитимный брачный договор. Она его в этом убедила. И что по этому договору он пожизненно должен ей, что бы то ни было, что бы он ни покупал, он должен будет отдавать ей. То есть человек воспользовался доверительным отношением, я бы сказала, чувствами. И так в стиле 90-х обманул жертву. В моём представлении это абсолютно бандитская схема. Так играть чувствами людей, абсолютно понимая, что ты врёшь. Вводить в заблуждение человека, который тебе верит, это как обмануть свою мать или своего ребёнка. В этой связи мы готовим сейчас заявление о возбуждении уголовного дела по статье 159 в отношении гражданки Седоковой Анны Владимировны. Кроме того, наша компания обратилась сейчас в судебные органы по оспариванию всех сделок, которые были проведены Седоковой при использовании данного брачного договора, и взыскании с Седоковой половины стоимости всех активов, которую она получила после продажи», — сказала Гаврилова в видео на своей странице в социальных сетях.

