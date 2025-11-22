Егор Дёмин набрал 100 очков в НБА

Российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал первые 100 очков за карьеру в НБА. Стартовую юбилейную планку в карьере Дёмин преодолел в первой четверти выездного матча регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс», набрав пять очков к пятой минуте игры, после чего его суммарный показатель в НБА составил 101 очко.

Матч с «Бостоном» стал для 19-летнего Егора 14-м в НБА, до его начала в статистике игрока значились 96 набранных очков. Топ-3 лучших показателей за одну игру на текущий момент для Дёмина составляют 16, 14 и 12 очков.

После преодоления юбилейной планки Егор Дёмин некоторое время был самым результативным игроком матча.

Видео: «Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину