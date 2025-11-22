Скидки
Бетсити Парма — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Бостон Селтикс — Бруклин Нетс, результат матча 22 ноября 2025, счет 105:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» одержал третью победу в сезоне-2025/2026 НБА. У Егора Дёмина — 12 очков
Аудио-версия:
В ночь с 21 на 22 ноября мск на паркете «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 113:105.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 26, Саймонс - 23, Кета - 16, Притчард - 13, Уолш - 9, Гарза - 7, Уайт - 6, Шейерман - 5, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Хозер, Буше
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 19, Клэкстон - 18, Дёмин - 12, Мартин - 10, Пауэлл - 9, Мэнн - 6, Шарп - 4, Уильямс - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 12 очков, собрал шесть подборов и отдал пять результативных передач. При игровом времени 29.29 Егор реализовал 5 из 10 бросков с игры (2 из 4 трёхочковых). Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+9».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бруклина» Майкл Портер — 33 очка, восемь подборов и два ассиста. У «Бостона» наибольшее количество очков набрал форвард Джейлен Браун — 26.

«Селтикс» прервали серию из трёх побед подряд, «Нетс» выиграли две из последних трёх игр.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
