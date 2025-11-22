Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бруклин» одержал третью победу в сезоне-2025/2026 НБА. У Егора Дёмина — 12 очков

В ночь с 21 на 22 ноября мск на паркете «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 113:105.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 12 очков, собрал шесть подборов и отдал пять результативных передач. При игровом времени 29.29 Егор реализовал 5 из 10 бросков с игры (2 из 4 трёхочковых). Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+9».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бруклина» Майкл Портер — 33 очка, восемь подборов и два ассиста. У «Бостона» наибольшее количество очков набрал форвард Джейлен Браун — 26.

«Селтикс» прервали серию из трёх побед подряд, «Нетс» выиграли две из последних трёх игр.