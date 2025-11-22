Скидки
Бетсити Парма — УНИКС. Прямая трансляция
15:00 Мск
Баскетбол

Дёмин стал автором достижения, которое удалось лишь четырём новичкам в истории «Бруклина»

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 82:72 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 26, Саймонс - 23, Кета - 16, Притчард - 13, Уолш - 9, Гарза - 7, Уайт - 6, Шейерман - 5, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Хозер, Буше
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 19, Клэкстон - 18, Дёмин - 12, Мартин - 10, Пауэлл - 9, Мэнн - 6, Шарп - 4, Уильямс - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон

С первых минут матча на площадке появился 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин. В первой половине игры он записал на свой счёт девять очков, пять подборов и столько же результативных передач.

Как сообщает издание NetsDaily со ссылкой на пресс-службу «Нетс» в социальной сети X, Дёмин стал пятым новичком в истории клуба, которому удалось оформить не менее пяти подборов и пяти передач в первой половине матча.

Ранее подобного результата достигали Дрю Тимме (2025), Рэйкуан Грэй (2023), Терренс Уильямс (дважды в 2010 году) и Кеньон Мартин (дважды в 2001 году).

