Дёмин стал автором достижения, которое удалось лишь четырём новичкам в истории «Бруклина»

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 82:72 в пользу гостевой команды.

С первых минут матча на площадке появился 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин. В первой половине игры он записал на свой счёт девять очков, пять подборов и столько же результативных передач.

Как сообщает издание NetsDaily со ссылкой на пресс-службу «Нетс» в социальной сети X, Дёмин стал пятым новичком в истории клуба, которому удалось оформить не менее пяти подборов и пяти передач в первой половине матча.

Ранее подобного результата достигали Дрю Тимме (2025), Рэйкуан Грэй (2023), Терренс Уильямс (дважды в 2010 году) и Кеньон Мартин (дважды в 2001 году).