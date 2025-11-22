Андрей Кириленко: если Овечкин будет играть как Ягр, то и 2000 шайб забросит

Президент Российской федерации баскетбола, экс-форвард клубов НБА «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс» Андрей Кириленко высказался об игре и снайперских показателях 40-летнего капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Сашка — уникальный спортсмен. Его рекорды это только подтверждают. Мы все страшно за него болеем и хотим, чтобы он побил все рекорды. И, кстати говоря, рад, что для него второй вид спорта — это баскетбол. Все в России гордятся тем, что у нас есть такой соотечественник.

Возможно, он и 1000 шайб за карьеру разменять сможет и абсолютный рекорд Гретцки побьет. Но не нужно забывать: чем старше мы становимся, тем тяжелее играть, находить мотивацию. Постоянные травмы.

Может, если он будет играть как Яромир Ягр, то и 2000 забросит. Посмотрим, как у Саши дальше пойдет. Не хочу загадывать. А сам Овечкин уже всем всё доказал. Нам-то, понятное дело, хочется, чтобы он забивал как можно больше», — приводит слова Кириленко Legalbet.

В ночь с 20 на 21 ноября мск в выездном матче с «Монреаль Канадиенс» (8:4) Александр Овечкин оформил хет-трик и результативный пас, в текущем сезоне на его счету 10 шайб и 10 передач в 21 матче. Рекордный снайперский показатель Овечкина за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ составляет теперь 907 голов, прежний рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола) был им превзойдён в апреле 2025 года. Обладателем снайперского рекорда НХЛ с учётом плей-офф пока является Гретцки — 1016 шайб (894+122), показатель Овечкина с учётом плей-офф на текущий момент составляет 984 гола (907+77).

Чешский нападающий Яромир Ягр является самым возрастным игроком в истории мирового хоккея и продолжает выступать за чешский «Кладно» в возрасте 53 лет. Карьеру в НХЛ легендарный форвард завершил в январе 2018 года в возрасте 45 лет 11 месяцев.

Видео: 53-летний Ягр готовится к новому сезону