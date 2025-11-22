Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко: если Овечкин будет играть как Ягр, то и 2000 шайб забросит

Андрей Кириленко: если Овечкин будет играть как Ягр, то и 2000 шайб забросит
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола, экс-форвард клубов НБА «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс» Андрей Кириленко высказался об игре и снайперских показателях 40-летнего капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37     4:6 Овечкин (Строум) – 56:03     4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56     4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34    

«Сашка — уникальный спортсмен. Его рекорды это только подтверждают. Мы все страшно за него болеем и хотим, чтобы он побил все рекорды. И, кстати говоря, рад, что для него второй вид спорта — это баскетбол. Все в России гордятся тем, что у нас есть такой соотечественник.

Возможно, он и 1000 шайб за карьеру разменять сможет и абсолютный рекорд Гретцки побьет. Но не нужно забывать: чем старше мы становимся, тем тяжелее играть, находить мотивацию. Постоянные травмы.

Может, если он будет играть как Яромир Ягр, то и 2000 забросит. Посмотрим, как у Саши дальше пойдет. Не хочу загадывать. А сам Овечкин уже всем всё доказал. Нам-то, понятное дело, хочется, чтобы он забивал как можно больше», — приводит слова Кириленко Legalbet.

В ночь с 20 на 21 ноября мск в выездном матче с «Монреаль Канадиенс» (8:4) Александр Овечкин оформил хет-трик и результативный пас, в текущем сезоне на его счету 10 шайб и 10 передач в 21 матче. Рекордный снайперский показатель Овечкина за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ составляет теперь 907 голов, прежний рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола) был им превзойдён в апреле 2025 года. Обладателем снайперского рекорда НХЛ с учётом плей-офф пока является Гретцки — 1016 шайб (894+122), показатель Овечкина с учётом плей-офф на текущий момент составляет 984 гола (907+77).

Чешский нападающий Яромир Ягр является самым возрастным игроком в истории мирового хоккея и продолжает выступать за чешский «Кладно» в возрасте 53 лет. Карьеру в НХЛ легендарный форвард завершил в январе 2018 года в возрасте 45 лет 11 месяцев.

Сейчас читают:
ОВЕЧКИН! Оформил хет-трик в 40 лет и вошёл в топ-10 бомбардиров НХЛ
Видео
ОВЕЧКИН! Оформил хет-трик в 40 лет и вошёл в топ-10 бомбардиров НХЛ

Видео: 53-летний Ягр готовится к новому сезону

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android