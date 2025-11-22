Скидки
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Баскетбол Новости

«Арена притихла». Егор Дёмин — о своём важном моменте в матче с «Бостоном» в НБА

Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал свою игру в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (113:105), в котором он набрал 12 очков, сделал шесть подборов и отдал пять результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 26, Саймонс - 23, Кета - 16, Притчард - 13, Уолш - 9, Гарза - 7, Уайт - 6, Шейерман - 5, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Хозер, Буше
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 19, Клэкстон - 18, Дёмин - 12, Мартин - 10, Пауэлл - 9, Мэнн - 6, Шарп - 4, Уильямс - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон

— Удалось сыграть так, как задумано, в концовке?
— Да. К этому мы шли последние 14–15 матчей. Сегодня в решающем отрезке — в четвёртой четверти — удалось сохранить концентрацию. Сыграли плотно в защите, выиграли щит, останавливали соперника и переводили это в очки.

— Опишите эпизод с тем решающим трёхочковым. Какие ощущения?
— Арена притихла — всё-таки мы играли в гостях, без домашней энергетики. Но для меня это многое значит: впервые выйти на этот легендарный паркет и в концовке попасть такой бросок при такой публике. Честно, ощущения великолепные, — приводит слова Дёмина YES Network.

Подробный разбор матча с тем самым броском:
Комментарии
