«Арена притихла». Егор Дёмин — о своём важном моменте в матче с «Бостоном» в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал свою игру в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (113:105), в котором он набрал 12 очков, сделал шесть подборов и отдал пять результативных передач.

— Удалось сыграть так, как задумано, в концовке?

— Да. К этому мы шли последние 14–15 матчей. Сегодня в решающем отрезке — в четвёртой четверти — удалось сохранить концентрацию. Сыграли плотно в защите, выиграли щит, останавливали соперника и переводили это в очки.

— Опишите эпизод с тем решающим трёхочковым. Какие ощущения?

— Арена притихла — всё-таки мы играли в гостях, без домашней энергетики. Но для меня это многое значит: впервые выйти на этот легендарный паркет и в концовке попасть такой бросок при такой публике. Честно, ощущения великолепные, — приводит слова Дёмина YES Network.