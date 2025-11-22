Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хьюстон Рокетс — Денвер Наггетс, результат матча 22 ноября 2025, счет 109:112, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Денвер» прервал пятиматчевую победную серию «Хьюстона» в НБА, у Йокича дабл-дабл
Комментарии

Утром 22 ноября мск на паркете арены «Тойота-центр» (Хьюстон, США) завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 112:109.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Шеппард - 27, Томпсон - 22, Смит II - 21, Шенгюн - 14, Дюрант - 13, Окоги - 6, Адамс - 5, Холидей - 1, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Мюррэй - 26, Хардуэй-младший - 12, Браун - 10, Уотсон - 9, Джонсон - 9, Валанчюнас - 8, Джонс - 3, Гордон - 1, Тайсон, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и девять результативных передач. Больше всех очков (27) в составе хозяев набрал американский защитник Рид Шеппард.

«Денвер» выиграл вторую встречу подряд и прервал пятиматчевую победную серию «Хьюстона» в НБА.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Бруклин» одержал третью победу в сезоне-2025/2026 НБА. У Егора Дёмина — 12 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android