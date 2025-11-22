«Денвер» прервал пятиматчевую победную серию «Хьюстона» в НБА, у Йокича дабл-дабл

Утром 22 ноября мск на паркете арены «Тойота-центр» (Хьюстон, США) завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 112:109.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и девять результативных передач. Больше всех очков (27) в составе хозяев набрал американский защитник Рид Шеппард.

«Денвер» выиграл вторую встречу подряд и прервал пятиматчевую победную серию «Хьюстона» в НБА.