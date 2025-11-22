НБА: результаты игр 22 ноября

В ночь на 22 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр на 22 ноября:

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 120:109;

«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» — 140:110;

«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 105:113;

«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — 107:143;

«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:115;

«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 114:113;

«Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» — 109:112;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 123:127;

«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:144.