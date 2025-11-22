Скидки
18:30 Мск
«Всё началось с броска Дёмина». Тренер «Бруклина» — о победе в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался по поводу выступления своей команды после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (113:105). Более того, Фернандес также упомянул и 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина, говоря об успехе коллектива.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 26, Саймонс - 23, Кета - 16, Притчард - 13, Уолш - 9, Гарза - 7, Уайт - 6, Шейерман - 5, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Хозер, Буше
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 19, Клэкстон - 18, Дёмин - 12, Мартин - 10, Пауэлл - 9, Мэнн - 6, Шарп - 4, Уильямс - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон

«Да, концовка получилась напряжённой. Мы уступали, но команда соперника здорово поборолась и почти догнала, надо отдать им должное. Но и мы выдержали их натиск, ответили своими бросками. Всё началось с важного броска Егора, а под конец Майкл просто заиграл, словно в компьютерной игре. Самое главное — нам удалось вовремя остановить соперника, подобрать нужные мячи и выдержать их прессинг. Пусть мы и проиграли четвёртую четверть, сделали всё необходимое для победы.

Особенно хочу отметить — мы не дали этой команде разбросаться: они забили всего 11 трёхочковых при 32%, тогда как в первой игре реализовали 19 при 45%. Именно так и одерживаются победы. Я очень горжусь ребятами. Можно долго перечислять заслуги каждого: защита кольца от Ноа [Клауни], давление в защите от Дрейка Пауэлла, трипл-дабл Ника Клакстона. Вижу, как растёт каждый игрок, и как команда становится всё крепче. Теперь можем играть на равных четыре–пять матчей подряд», — сказал Фернандес на послематчевой пресс-конференции.

