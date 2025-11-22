«Всё началось с броска Дёмина». Тренер «Бруклина» — о победе в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался по поводу выступления своей команды после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (113:105). Более того, Фернандес также упомянул и 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина, говоря об успехе коллектива.

«Да, концовка получилась напряжённой. Мы уступали, но команда соперника здорово поборолась и почти догнала, надо отдать им должное. Но и мы выдержали их натиск, ответили своими бросками. Всё началось с важного броска Егора, а под конец Майкл просто заиграл, словно в компьютерной игре. Самое главное — нам удалось вовремя остановить соперника, подобрать нужные мячи и выдержать их прессинг. Пусть мы и проиграли четвёртую четверть, сделали всё необходимое для победы.

Особенно хочу отметить — мы не дали этой команде разбросаться: они забили всего 11 трёхочковых при 32%, тогда как в первой игре реализовали 19 при 45%. Именно так и одерживаются победы. Я очень горжусь ребятами. Можно долго перечислять заслуги каждого: защита кольца от Ноа [Клауни], давление в защите от Дрейка Пауэлла, трипл-дабл Ника Клакстона. Вижу, как растёт каждый игрок, и как команда становится всё крепче. Теперь можем играть на равных четыре–пять матчей подряд», — сказал Фернандес на послематчевой пресс-конференции.