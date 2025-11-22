Скидки
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Егор Дёмин рассказал, как в «Бруклине» работали на Майкла Портера в матче с «Бостоном»

Егор Дёмин рассказал, как в «Бруклине» работали на Майкла Портера в матче с «Бостоном»
19-летний российский разыгрывающий защитник команды НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о работе с форвардом Майклом Портером после победы над «Бостон Селтикс» (113:105).

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 26, Саймонс - 23, Кета - 16, Притчард - 13, Уолш - 9, Гарза - 7, Уайт - 6, Шейерман - 5, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Хозер, Буше
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 19, Клэкстон - 18, Дёмин - 12, Мартин - 10, Пауэлл - 9, Мэнн - 6, Шарп - 4, Уильямс - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон

— У вас в команде Майкл Портер-младший, который набрал 16 из своих 33 очков в четвёртой четверти. Что вы видели в его игре в этот момент?
— Мы все знаем, на что способен Майкл, и в тот момент просто старались поддержать его, почувствовать его ритм. Делали всё, чтобы создать для него удобные ситуации — прежде всего за счёт командной защиты, правильного позиционирования на площадке, выставляли заслоны, чтобы он мог получать мяч там, где ему комфортно атаковать. Ну а дальше он забивал свои сложные броски — именно так, как он умеет в важнейших моментах матча, — приводит слова Дёмина телеканал YES Network.

