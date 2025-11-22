Скидки
Главная Баскетбол Новости

Дёмин: доверие со стороны Жорди в ключевых моментах много значит. Придаёт мотивации

Дёмин: доверие со стороны Жорди в ключевых моментах много значит. Придаёт мотивации
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что для него значит выходить в ключевые моменты матча по решению тренера клуба Жорди Фернандеса.

— Насколько для вас важно чувствовать доверие со стороны Жорди, когда он выпускает вас в ключевые моменты и рассчитывает, что вы реализуете эти броски?
— Для меня это действительно многое значит. Такие ситуации помогают укрепить мою уверенность в себе. Когда понимаешь, что тренерский штаб верит не только в меня, но и в каждого из нас, это придаёт дополнительную энергию и мотивирует выкладываться на все 100%, — сказал Дёмин в интервью телеканалу YES Network.

