Дёмин: доверие со стороны Жорди в ключевых моментах много значит. Придаёт мотивации

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что для него значит выходить в ключевые моменты матча по решению тренера клуба Жорди Фернандеса.

— Насколько для вас важно чувствовать доверие со стороны Жорди, когда он выпускает вас в ключевые моменты и рассчитывает, что вы реализуете эти броски?

— Для меня это действительно многое значит. Такие ситуации помогают укрепить мою уверенность в себе. Когда понимаешь, что тренерский штаб верит не только в меня, но и в каждого из нас, это придаёт дополнительную энергию и мотивирует выкладываться на все 100%, — сказал Дёмин в интервью телеканалу YES Network.