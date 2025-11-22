Скидки
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Баскетбол Новости

«Многое говорит о характере». Тренер «Бруклина» оценил прогресс Егора Дёмина в НБА

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после победы над «Бостон Селтикс» (113:105) оценил игру российского защитника Егора Дёмина.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 26, Саймонс - 23, Кета - 16, Притчард - 13, Уолш - 9, Гарза - 7, Уайт - 6, Шейерман - 5, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Хозер, Буше
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 19, Клэкстон - 18, Дёмин - 12, Мартин - 10, Пауэлл - 9, Мэнн - 6, Шарп - 4, Уильямс - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон

— Если говорить о Егоре, то для такого молодого парня, ещё подростка, попасть трёхочковым в такой атмосфере — это очень серьёзный поступок. Раньше бывало, что он не всегда выходил на площадку в концовке, но сейчас не просто остался на площадке до конца, а ещё и взял на себя ответственность, хладнокровно отправил сложный бросок, причём при такой шумной поддержке трибун.
— Это многое говорит о его характере. Он уравновешенный, не боится давления, не теряется в важных эпизодах, а его бросок выглядит уверенно. Я не всегда требую, чтобы каждый его бросок был точным, но когда он бросает — действительно верю, что мяч окажется в корзине. Егор постоянно принимает правильные решения, играет на команду, и такие моменты — награда за правильный выбор.

Особенно радует его прогресс в защите — в концовке четвёртой четверти он отлично сработал, показал настоящую самоотдачу. Именно за это он заслужил возможность играть в решающие минуты. Он показал хладнокровие: 12 очков, шесть подборов и пять передач — отличные показатели. Я им горжусь, теперь главное — поддерживать этот уровень и физически восстанавливаться, ведь сегодня он провёл почти 30 минут на паркете, это много. Впереди серия игр, поэтому важно правильно распределять силы, чтобы сохранить командный настрой и такие позитивные моменты. Я очень доволен его игрой, — приводит слова Фернандеса телеканал YES Network.

