«Многое говорит о характере». Тренер «Бруклина» оценил прогресс Егора Дёмина в НБА

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после победы над «Бостон Селтикс» (113:105) оценил игру российского защитника Егора Дёмина.

— Если говорить о Егоре, то для такого молодого парня, ещё подростка, попасть трёхочковым в такой атмосфере — это очень серьёзный поступок. Раньше бывало, что он не всегда выходил на площадку в концовке, но сейчас не просто остался на площадке до конца, а ещё и взял на себя ответственность, хладнокровно отправил сложный бросок, причём при такой шумной поддержке трибун.

— Это многое говорит о его характере. Он уравновешенный, не боится давления, не теряется в важных эпизодах, а его бросок выглядит уверенно. Я не всегда требую, чтобы каждый его бросок был точным, но когда он бросает — действительно верю, что мяч окажется в корзине. Егор постоянно принимает правильные решения, играет на команду, и такие моменты — награда за правильный выбор.

Особенно радует его прогресс в защите — в концовке четвёртой четверти он отлично сработал, показал настоящую самоотдачу. Именно за это он заслужил возможность играть в решающие минуты. Он показал хладнокровие: 12 очков, шесть подборов и пять передач — отличные показатели. Я им горжусь, теперь главное — поддерживать этот уровень и физически восстанавливаться, ведь сегодня он провёл почти 30 минут на паркете, это много. Впереди серия игр, поэтому важно правильно распределять силы, чтобы сохранить командный настрой и такие позитивные моменты. Я очень доволен его игрой, — приводит слова Фернандеса телеканал YES Network.