Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Баскетбол Новости

Бронни Джеймс показал впечатляющую статистику в матче G-лиги

Бронни Джеймс показал впечатляющую статистику в матче G-лиги
21-летний атакующий защитник фарм-клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Бронни Джеймс показал впечатляющее выступление в матче G-лиги с фарм-клубом «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась сегодня и завершилась со счётом 115:95 в пользу «озёрников».

Бронни удалось набрать 15 очков, сделать восемь передач, отдать четыре подбора и совершить три перехвата.

Джеймсу 21 год. Он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2024 году под общим 55-м номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». В минувшем регулярном сезоне североамериканской организации Бронни набирал 2,3 очка, делал 0,7 подбора, а также отдавал 0,8 передачи.

