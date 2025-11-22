Скидки
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

В УНИКСе объяснили, почему матч с «Бетсити Пармой» не будет простым

В УНИКСе объяснили, почему матч с «Бетсити Пармой» не будет простым
Комментарии

31-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда и центрового за УНИКС, Руслан Абдулбасиров высказался о предстоящем матче с «Бетсити Пармой» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
УНИКС
Казань
«Безусловно, наша пятиматчевая беспроигрышная серия в двух соревнованиях придаёт уверенности. Для победы над «Пармой» нам нужно не дать хозяевам почувствовать свою игру. Знаем, что они хорошо выступают дома, и помним их победу над ЦСКА в «Молоте».

С момента встречи между нашими командами в первом круге прошло почти два месяца. С тех пор пермяки стали более сыгранными», — приводит слова Абдулбасирова пресс-служба казанцев.

