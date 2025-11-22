«Набрала 40 очков в чёртовы месячные». Экс-звезда WNBA — о словах Портера про женщин

39-летняя американская баскетболистка Энджел Маккарти раскритиковала звезду НБА и форварда «Бруклин Нетс» Майкла Портера после его слов про женский баскетбол. На днях Майкл заявил, что, будучи восьмиклассником, доминировал над профессиональными баскетболистками на тренировке.

«Прежде всего поздравляю. Ты доминировал над девочками в восьмом классе. И что он хочет? Печеньку? Медаль за это? Я считаю, что единственное, что должно выходить из уст мужчины о женщине — это слова поддержки. Я думаю, о чём мы в первую очередь должны говорить, когда речь идёт о женщине… Когда мне приходится выходить и набирать 40 очков, пока у меня чёртовы месячные, я кровоточу, у меня болит живот, у меня болит спина, в то время как вы [в НБА] распределяете нагрузку из-за головной боли.

И знаете что? Давайте поговорим о том, насколько это круто. Давайте говорить о том, насколько это круто, что женщины рожают детей, а потом возвращаются и продолжают доминировать в спорте. Да, вы можете забивать сверху. Многие из нас этого не могут. Но крутые вещи, которые можем мы, — давайте их выделять. И знаете что? Мы — жёны. Так что это непросто — заботиться о муже, о детях и при этом выходить и доминировать в спорте.

Коби [Брайант] никогда не говорил о нас подобные вещи. Он этого не делал. Он всегда поддерживал нас и поддерживал нас. Леброн [Джеймс] тоже так не говорит. Почему элитные игроки не говорят подобные вещи? Пусть придёт потренироваться с нами. Думаю, ему нужно увидеть изнутри, насколько тяжело мы работаем и через что проходит наше тело, потому что иногда они смотрят только через призму извне и не видят внутренней стороны. И я думаю, что, если бы он пришёл и провёл день с нами, он бы всё увидел по-другому», — сказала Маккарти на YouTube-канале Higher Learning.