Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Баскетбол Новости

Владислав Голдин в дебютном матче в G-лиге принёс команде 23 очка и девять подборов

Владислав Голдин в дебютном матче в G-лиге принёс команде 23 очка и девять подборов
Комментарии

24-летний российский центровой Владислав Голдин успешно дебютировал за фарм-клуб «Майами Хит» в матче с фарм-клубом «Милуоки Бакс» (135:121).

Россиянин за 26 минут встречи набрал 23 очка, сделал девять подборов, отдал две передачи.

Голдин с 2020 года выступает в Соединённых Штатах Америки (США). Изначально он был игроком университетской команды Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Техас Тек».

Затем спортсмен перешёл во «Флориду Атлантик», где выступал с 2021-го по 2024-й. Сезон-2024/2025 он провёл за «Мичиган Вулверинс». В итоге Владислав был включён в первую сборную Big Ten и признан MVP турнира конференции.

После того как Голдин не был выбран на драфте НБА, он подписал двусторонний контракт с «Майами».

