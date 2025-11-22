Скидки
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

NCAA продлила запрет на участие спортсменов-студентов в беттинговых конторах

Руководство Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA) продлило запрет на участие профессиональных спортсменов-студентов в беттинговых конторах после того, как учебные организации проголосовали за отмену предложенного правила.

Студентам-спортсменам по-прежнему будет запрещено делать ставки на любой вид спорта, в котором NCAA проводит чемпионат, после того как в последний момент была достигнута необходимая две третьих поддержка для отмены предлагаемого изменения правила.

«После процедурного 30-дневного периода две трети учебных заведений Первого дивизиона проголосовали за отмену ранее одобренного изменения правила, которое позволило бы студентам-спортсменам и сотрудникам спортивных департаментов легально участвовать в ставках на профессиональные виды спорта. Поскольку правила о ставках являются единым законодательством, запрет на все формы ставок — на виды спорта, в которых NCAA проводит чемпионат, — останется в силе для всех трёх дивизионов NCAA», — говорится в заявлении NCAA.

В CNN сообщили, что NCAA объявила, что бывший баскетболист «Темпл Оулс» и двое сотрудников сделали ставки на студенческие и профессиональные матчи, а игрок Хайзер Миллер включил несколько экспрессов в свою собственную команду. NCAA навсегда дисквалифицировала Миллера. На данный момент он является 14-м игроком из семи разных школ, который попал под прицел азартных игр и был дисквалифицирован.

