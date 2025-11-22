В ЦСКА высказались о форме «Зенита» после потерь в составе

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева поделилась мнением о нынешнем положении санкт-петербургского клуба «Зенит» в Единой лиге.

— Как вам в последнее время «Зенит»? Настрой в команде реабилитироваться перед болельщиками за поражение от УНИКСа в последнем матче Единой лиги?

— Мне не очень нравятся формулировка «реабилитироваться перед болельщиками за поражение» (смеётся). Независимо от результатов предыдущих игр, на каждую новую наша команда настраивается только на победу. И все наши соперники достойные, каждый может показать характер. «Зенит» является одним из принципиальных соперников. И хотя их команду в последнее время немного штормило из‑за травм, они обладают достаточно хорошим запасом прочности и наверняка могут преподнести сюрпризы с новыми усилениями, — приводит слова Фураевой портал «Матч ТВ».