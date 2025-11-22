Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА высказались о форме «Зенита» после потерь в составе

В ЦСКА высказались о форме «Зенита» после потерь в составе
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева поделилась мнением о нынешнем положении санкт-петербургского клуба «Зенит» в Единой лиге.

— Как вам в последнее время «Зенит»? Настрой в команде реабилитироваться перед болельщиками за поражение от УНИКСа в последнем матче Единой лиги?
— Мне не очень нравятся формулировка «реабилитироваться перед болельщиками за поражение» (смеётся). Независимо от результатов предыдущих игр, на каждую новую наша команда настраивается только на победу. И все наши соперники достойные, каждый может показать характер. «Зенит» является одним из принципиальных соперников. И хотя их команду в последнее время немного штормило из‑за травм, они обладают достаточно хорошим запасом прочности и наверняка могут преподнести сюрпризы с новыми усилениями, — приводит слова Фураевой портал «Матч ТВ».

Материалы по теме
В «Зенит» приехал бывший игрок НБА. Что следует знать о Ноа Вонле?
В «Зенит» приехал бывший игрок НБА. Что следует знать о Ноа Вонле?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android