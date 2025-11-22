Экс-форвард «Зенита» Бэйкон: за 5 лет в Европе моим самым любимым тренером стал Паскуаль

29-летний форвард клуба «Дубай» американец Дуэйн Бэйкон с теплом высказался в адрес своего бывшего тренера испанца Хавьера Паскуаля, под руководством которого он выступал в санкт-петербургском «Зените».

«Сотрудничество с ним было превосходным. Я многому научился под его руководством. В первую очередь — спокойствию. Паскуаль пошёл на риск со мной, когда больше никто не стал бы. И он позволил мне быть самим собой. Это всё, о чём я могу просить в любой ситуации. Честно говоря, за пять лет выступлений в Европе, он стал моим самым любимым тренером», — приводит слова Бэйкона портал Basketball Sphere.

После окончания сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ Паскуаль прекратил сотрудничество с «Зенитом». В данный момент Хавьер занимает пост главного тренера в испанской «Барселоне».