Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-форвард «Зенита» Бэйкон: за 5 лет в Европе моим самым любимым тренером стал Паскуаль

Экс-форвард «Зенита» Бэйкон: за 5 лет в Европе моим самым любимым тренером стал Паскуаль
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний форвард клуба «Дубай» американец Дуэйн Бэйкон с теплом высказался в адрес своего бывшего тренера испанца Хавьера Паскуаля, под руководством которого он выступал в санкт-петербургском «Зените».

«Сотрудничество с ним было превосходным. Я многому научился под его руководством. В первую очередь — спокойствию. Паскуаль пошёл на риск со мной, когда больше никто не стал бы. И он позволил мне быть самим собой. Это всё, о чём я могу просить в любой ситуации. Честно говоря, за пять лет выступлений в Европе, он стал моим самым любимым тренером», — приводит слова Бэйкона портал Basketball Sphere.

После окончания сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ Паскуаль прекратил сотрудничество с «Зенитом». В данный момент Хавьер занимает пост главного тренера в испанской «Барселоне».

Материалы по теме
«Барселона» проиграла «Анадолу Эфес» в Евролиге в первом матче после возвращения Паскуаля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android