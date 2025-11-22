Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко объяснил, как относится к достижению Егором Дёминым планки в 100 очков в НБА

Кириленко объяснил, как относится к достижению Егором Дёминым планки в 100 очков в НБА
Комментарии

Легендарный баскетболист и действующий президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко ответил, как относится к достижению своим соотечественником Егором Дёмином («Бруклин Нетс») планки в 100 очков в НБА.

«Пока я никак не оцениваю достижение Егором 100 или 200 очков. Я смотрю на то, что Дёмин дебютировал, получает достаточное количество игрового времени и что в него верят. Вот это я оцениваю гораздо больше, чем то, 100 очков он набрал или нет! Главное, чтобы он играл полезно, прогрессировал и тренер в него верил. Я не ожидаю очков, а просто хочу, чтобы у него был удачный сезон, и от сезона к сезону прогрессировал», – приводит слова Кириленко «Советский спорт».

Материалы по теме
«Многое говорит о характере». Тренер «Бруклина» оценил прогресс Егора Дёмина в НБА
Материалы по теме
«Бруклин» с Дёминым оформил третью победу в сезоне НБА. Россиянин сыграл мощно!
Видео
«Бруклин» с Дёминым оформил третью победу в сезоне НБА. Россиянин сыграл мощно!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android