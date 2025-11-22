Кириленко объяснил, как относится к достижению Егором Дёминым планки в 100 очков в НБА

Легендарный баскетболист и действующий президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко ответил, как относится к достижению своим соотечественником Егором Дёмином («Бруклин Нетс») планки в 100 очков в НБА.

«Пока я никак не оцениваю достижение Егором 100 или 200 очков. Я смотрю на то, что Дёмин дебютировал, получает достаточное количество игрового времени и что в него верят. Вот это я оцениваю гораздо больше, чем то, 100 очков он набрал или нет! Главное, чтобы он играл полезно, прогрессировал и тренер в него верил. Я не ожидаю очков, а просто хочу, чтобы у него был удачный сезон, и от сезона к сезону прогрессировал», – приводит слова Кириленко «Советский спорт».