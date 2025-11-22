«Бетсити Парма» обыграла УНИКС в Единой лиге, ведя по ходу матча в 30+ очков

В субботу, 22 ноября, в Перми на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный клуб «Бетсити Парма» принимал УНИКС. Пермские баскетболисты со счётом 90:82 (33:19; 31:17; 10:23; 16:23) обыграли действующего лидера чемпионата.

В начале сезона «Парма» нанесла поражение ЦСКА, обыграв действующего чемпиона со счётом 83:80, что стало первым поражением для армейцев в нынешнем розыгрыше. В прошлом туре ЦСКА проиграл УНИКСу.

Лучшим игроком в составе хозяев стал российский центровой Глеб Фирсов, оформивший дабл-дабл из 19 очков, 10 подборов и двух потерь при коэффициенте эффективности «+28».

У гостей отличились американский центровой Маркус Бингэм и защитник Дмитрий Кулагин. У Маркуса 16 очков, пять подборов, одна передача, один перехват, шесть блок-шотов и три потери, а у Дмитрия — 17 очков, три подбора, восемь передач, один перехват и четыре потери.

Для УНИКСа это поражение стало вторым в сезоне при 10 победах.