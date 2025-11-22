Скидки
Американец Айзея Риз подписал контракт с «Уралмашем»

Комментарии

Американский разыгрывающий Айзея Риз стал игроком екатеринбургского «Уралмаша». О сроке контракта с 28‑летним баскетболистом не сообщается.

В прошлом сезоне Риз выступал за турецкий «Меркезефенди» и греческий «Промитеас». В чемпионате Греции он провёл 13 матчей, набирая в среднем 12,3 очка, делая 6,2 передачи и 1,5 перехвата за игру.

Айзея хорошо знаком российским болельщикам по выступлениям в Единой лиге ВТБ. Ранее он защищал цвета «Самары» и «ПАРМЫ» в сезонах-2022/2023 и 2023/2024.

В марте 2023 года американец был признан самым ценным игроком месяца, а в 2024-м принимал участие в Матче всех звёзд. В сезоне-2021/2022 Риз стал серебряным призёром чемпионата Великобритании в составе «Лондон Лайонс».

