Ерёмин — о Дёмине: не думал, что действительность опередит ожидания
Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин высказался о выступлениях Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Честно говоря, не думал, что действительность опередит ожидания. Было чересчур много внимания вокруг Егора, ажиотажа. Обсуждали, какую майку он надел, как покушал. Но спортсмен определяется прежде всего результатом.

Понимаю, что Егор — большая российская надежда, все хотят, чтобы у него получилось в НБА. Приятная неожиданность, что он не стушевался, не затерялся, завоевал право быть на площадке, добывает очки, раздаёт передачи. Для новичка это очень важно.

Но отмечу, что это лишь первый шаг. Сейчас ему раздают висты, а настанет момент, когда надо будет держать удар и подниматься выше. Желаю ему, чтобы всё получилось», — приводит слова Ерёмина «Советский спорт».

