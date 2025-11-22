«Плохого оказалось больше». Лопатин прокомментировал поражение УНИКСа в матче с «Пармой»
26-летний российский профессиональный баскетболист, форвард УНИКСа Андрей Лопатин прокомментировал сегодняшнее поражение в матче с «Бетсити Пармой» (82:90). Для команды это поражение стало вторым в сезоне при 10 победах.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
90 : 82
УНИКС
Казань
Бетсити Парма: Фирсов - 19, Адамс - 17, Адамс - 16, Сандерс - 14, Хопкинс - 12, Свинин - 4, Шашков - 4, Картер - 2, Захаров - 2, Ильницкий, Якушин, Егоров
УНИКС: Рейнольдс - 17, Д. Кулагин - 17, Бингэм - 16, Захаров - 11, Лопатин - 9, Швед - 9, Беленицкий - 2, Абдулбасиров - 1, Халилулаев, Илюк, Белоусов, Стуленков
«Матч получился такой, что была очень хорошая вторая половина и плохая — первая. Отмечу, что плохого оказалось больше.
Мы должны думать о том, что всегда есть над чем работать, и, похоже, этого очень много. У нас ещё есть время — сейчас даже не середина сезона. Думаю, мы найдём этот путь и решим свои проблемы. Будем дальше играть хорошо», — приводит слова Лопатина пресс-служба УНИКСа.
