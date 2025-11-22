«Плохого оказалось больше». Лопатин прокомментировал поражение УНИКСа в матче с «Пармой»

26-летний российский профессиональный баскетболист, форвард УНИКСа Андрей Лопатин прокомментировал сегодняшнее поражение в матче с «Бетсити Пармой» (82:90). Для команды это поражение стало вторым в сезоне при 10 победах.

«Матч получился такой, что была очень хорошая вторая половина и плохая — первая. Отмечу, что плохого оказалось больше.

Мы должны думать о том, что всегда есть над чем работать, и, похоже, этого очень много. У нас ещё есть время — сейчас даже не середина сезона. Думаю, мы найдём этот путь и решим свои проблемы. Будем дальше играть хорошо», — приводит слова Лопатина пресс-служба УНИКСа.