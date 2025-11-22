Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пашутин прокомментировал победу «Пармы» в матче с УНИКСом

Пашутин прокомментировал победу «Пармы» в матче с УНИКСом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (90:62).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
90 : 82
УНИКС
Казань
Бетсити Парма: Фирсов - 19, Адамс - 17, Адамс - 16, Сандерс - 14, Хопкинс - 12, Свинин - 4, Шашков - 4, Картер - 2, Захаров - 2, Ильницкий, Якушин, Егоров
УНИКС: Рейнольдс - 17, Д. Кулагин - 17, Бингэм - 16, Захаров - 11, Лопатин - 9, Швед - 9, Беленицкий - 2, Абдулбасиров - 1, Халилулаев, Илюк, Белоусов, Стуленков

«Хочу поблагодарить болельщиков за эту невероятную атмосферу и поддержку. Всегда приятно играть дома при таких трибунах. Появляется дополнительное чувство ответственности, мы хотели отыграться за предыдущее поражение в Москве и показать полную самоотдачу! Думаю, что в первую очередь вопрос всегда в нас, а не в сопернике. У нас достаточно больших игроков, которые способны навязать борьбу под кольцом, как это было сегодня в матче с УНИКСом, хорошая задняя линия, команда скомплектована так, чтобы мы могли играть двумя пятерками.

Первые пять минут матча — это эталон того, что мы хотим видеть в нашей игре. Мы сделали сюрприз, к которому УНИКС оказался не готов, сломали им нападение и заставили бросать трёхочковые, мы знаем, что УНИКС заигрывает больших, но сегодня постарались их закрыть. Очень важно, что мы выиграли щит у самой атлетичной команды в лиге ВТБ. Браво, команда!

Сегодня было желание и самоотверженность. В нападении хорошо двигали мяч, за исключением второй половины, когда разница в счёте была существенная и пошли невынужденные ошибки. Эта игра показала, что у нас большой потенциал. Важно в предстоящую паузу еще больше работать, сплотиться и показать свой лучший баскетбол в следующих играх», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Сейчас читают:
Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Live
Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android