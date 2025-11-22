Пашутин прокомментировал победу «Пармы» в матче с УНИКСом

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (90:62).

«Хочу поблагодарить болельщиков за эту невероятную атмосферу и поддержку. Всегда приятно играть дома при таких трибунах. Появляется дополнительное чувство ответственности, мы хотели отыграться за предыдущее поражение в Москве и показать полную самоотдачу! Думаю, что в первую очередь вопрос всегда в нас, а не в сопернике. У нас достаточно больших игроков, которые способны навязать борьбу под кольцом, как это было сегодня в матче с УНИКСом, хорошая задняя линия, команда скомплектована так, чтобы мы могли играть двумя пятерками.

Первые пять минут матча — это эталон того, что мы хотим видеть в нашей игре. Мы сделали сюрприз, к которому УНИКС оказался не готов, сломали им нападение и заставили бросать трёхочковые, мы знаем, что УНИКС заигрывает больших, но сегодня постарались их закрыть. Очень важно, что мы выиграли щит у самой атлетичной команды в лиге ВТБ. Браво, команда!

Сегодня было желание и самоотверженность. В нападении хорошо двигали мяч, за исключением второй половины, когда разница в счёте была существенная и пошли невынужденные ошибки. Эта игра показала, что у нас большой потенциал. Важно в предстоящую паузу еще больше работать, сплотиться и показать свой лучший баскетбол в следующих играх», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.