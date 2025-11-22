«Мы проиграли матч в первые минуты». Перасович прокомментировал встречу с «Бетсити Пармой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в прошедшем матче с «Бетсити Пармой» (82:90).

«Прежде всего, поздравляю «Парму». Они провели отличную игру и заслужили победу.

Думаю, мы проиграли матч в первые минуты. По итогам двух четвертей разница в счёте была слишком большой. Даже несмотря на то, что после перерыва мы действовали гораздо лучше, отыграть такое отставание было невозможно.

Ещё отмечу, что они взяли на 16 подборов больше нас, и 14 — в атаке. Ненавижу такие ситуации: сегодня мы не хотели показывать силовую игру. А когда ты этого не делаешь — побеждает соперник.

Что касается недооценки «Пармы» — скажу, что это не так. Мы приехали сюда без четырёх легионеров: трое травмированы и одно место вакантно. В то же время хозяева выступают в полном составе и с большой ротацией. Так что ни о какой недооценке с нашей стороны речи не идёт», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.