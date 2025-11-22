Скидки
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
18:30 Мск
«Мы проиграли матч в первые минуты». Перасович прокомментировал встречу с «Бетсити Пармой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в прошедшем матче с «Бетсити Пармой» (82:90).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
90 : 82
УНИКС
Казань
Бетсити Парма: Фирсов - 19, Адамс - 17, Адамс - 16, Сандерс - 14, Хопкинс - 12, Свинин - 4, Шашков - 4, Картер - 2, Захаров - 2, Ильницкий, Якушин, Егоров
УНИКС: Рейнольдс - 17, Д. Кулагин - 17, Бингэм - 16, Захаров - 11, Лопатин - 9, Швед - 9, Беленицкий - 2, Абдулбасиров - 1, Халилулаев, Илюк, Белоусов, Стуленков

«Прежде всего, поздравляю «Парму». Они провели отличную игру и заслужили победу.

Думаю, мы проиграли матч в первые минуты. По итогам двух четвертей разница в счёте была слишком большой. Даже несмотря на то, что после перерыва мы действовали гораздо лучше, отыграть такое отставание было невозможно.

Ещё отмечу, что они взяли на 16 подборов больше нас, и 14 — в атаке. Ненавижу такие ситуации: сегодня мы не хотели показывать силовую игру. А когда ты этого не делаешь — побеждает соперник.

Что касается недооценки «Пармы» — скажу, что это не так. Мы приехали сюда без четырёх легионеров: трое травмированы и одно место вакантно. В то же время хозяева выступают в полном составе и с большой ротацией. Так что ни о какой недооценке с нашей стороны речи не идёт», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

