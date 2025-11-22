«Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в Единой лиге

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась разгромной победой краснодарцев со счётом 102:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Макар Коновалов, набравший 16 очков и совершивший два подбора. 13 очков и два подбора на свой счёт записал Джеремайя Мартин.

В составе самарцев 18 баллов на счету Никиты Михайловского. 16 очков и два подбора на свой счёт записал Дмитрий Чебуркин.

«Самара» потерпела 12-е поражение в 12 матчах. «Локомотив-Кубань» одержал пятую победу подряд.