Главная Баскетбол Новости

«Самара» — «Локомотив-Кубань», результат матча 22 ноября 2025, счет 74:102, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась разгромной победой краснодарцев со счётом 102:74.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 102
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Михайловский, Базоров, Саврасов, Минченко, Походяев, Косяков, Чикарев, Чебуркин
Локомотив-Кубань: Коско, Мартин, Темиров, Рябков, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Макар Коновалов, набравший 16 очков и совершивший два подбора. 13 очков и два подбора на свой счёт записал Джеремайя Мартин.

В составе самарцев 18 баллов на счету Никиты Михайловского. 16 очков и два подбора на свой счёт записал Дмитрий Чебуркин.

«Самара» потерпела 12-е поражение в 12 матчах. «Локомотив-Кубань» одержал пятую победу подряд.

Календарь Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
