Результаты матчей Единой лиги 22 ноября

В субботу, 22 ноября, в баскетбольном турнире Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты игр на 22 ноября:

«Бетсити Парма» — УНИКС — 90:82;

«Самара» — «Локомотив-Кубань» — 74:102.

После 11 матчей регулярного сезона лидером является казанский УНИКС, который одержал 10 побед при двух поражениях. На втором месте располагается действующий чемпион турнира — ЦСКА (девять побед и два поражения). Третью строчку занимает краснодарский «Локомотив-Кубань» — 10 побед и три поражения.