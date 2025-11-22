Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 22 ноября, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги 22 ноября
Комментарии

В субботу, 22 ноября, в баскетбольном турнире Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты игр на 22 ноября:

«Бетсити Парма» — УНИКС — 90:82;
«Самара» — «Локомотив-Кубань» — 74:102.

После 11 матчей регулярного сезона лидером является казанский УНИКС, который одержал 10 побед при двух поражениях. На втором месте располагается действующий чемпион турнира — ЦСКА (девять побед и два поражения). Третью строчку занимает краснодарский «Локомотив-Кубань» — 10 побед и три поражения.

Календарь Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Эксклюзив
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android