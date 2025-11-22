40-летний защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол завершит карьеру по окончании сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях инсайдер Шэмс Чарания.

Пол был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2005 года под четвёртым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс». Спортсмен уже выступал за «Клипперс». Эту команду он представлял с 2011 по 2017 год.

Кроме того, за время карьеры Пол играл в таких клубах, как «Хьюстон Рокетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз», Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». В настоящий момент ему 40 лет.