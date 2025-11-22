Скидки
Скончался Родни Роджерс — экс-игрок НБА и лучший шестой игрок сезона-2000

Бывший форвард НБА Родни Роджерс скончался в возрасте 54 лет. О его смерти сообщил клуб «Бруклин Нетс», за который американец выступал с 2002 по 2004 год.

«Мы опечалены известием о кончине Родни Роджерса, бывшего игрока «Нетс» и члена нашей команды — чемпиона Восточной конференции 2003 года. Наши мысли и молитвы сегодня с его семьёй», — написал клуб в своём аккаунте в социальной сети Х.

Роджерс был выбран под девятым номером на драфте 1993 года «Денвер Наггетс». За карьеру он играл за семь клубов, включая «Финикс Санз», «Бостон Селтикс» и «Нью-Джерси Нетс». В сезоне-2002/2003 он помог «Нетс» выйти в финал НБА.

После завершения карьеры в 2008 году Роджерс попал в аварию на мотоцикле, получив паралич ниже плеч. Позже он основал Фонд Родни Роджерса для помощи людям с травмами спинного мозга.

