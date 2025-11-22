22 очка Амосова помогли «Реалу» обыграть «Канарию» в испанской Liga U

В субботу, 22 ноября, в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся очередной игровой тур, в рамках которого на паркет вышли четверо россиян.

Представляющие мадридский «Реал» центровой Илья Фролов и лёгкий форвард Егор Амосов, являющиеся игроками стартовой пятёрки, помогли своей команде победить «Канарию» со счётом 89:79. Илья за 23 минуты набрал 6 очков, сделал семь подборов и одну потерю при коэффициенте эффективности «+2». На счету Егора — 22 очка (7/20 с игры), четыре подбора и две потери при коэффициенте эффективности «+17».

20-летний форвард Александр Савков, выступающий за «Сарагосу», набрал 14 очков, сделал 10 подборов, одну передачу и один перехват при коэффициенте эффективности «+20» в выигранном матче с «Валенсией» — 118:102.

«Гран Канария» обыграла «Жирону» — 87:70, а форвард Александр Панасюк за 22 минуты набрал девять очков, сделал три подбора, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+8».