Баскетбол

Коновалов объяснил крупное поражение «Самары» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Локомотивом-Кубань» (74:102).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 102
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Михайловский - 19, Чебуркин - 16, Чеваренков - 12, Саврасов - 7, Походяев - 6, Шейко - 5, Минченко - 4, Кузнецов - 3, Косяков - 2, Пивцайкин, Базоров, Чикарев
Локомотив-Кубань: Коновалов - 18, Попов - 17, Мартин - 13, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 9, Хантер - 9, Самойленко - 6, Рябков - 5, Коско - 3, Шеянов

«Начали игру, вроде бы был какой-то рисунок, потом же мы словно сами себе стали соперниками: стали выдумывать какие-то ситуации, из которых тяжело атаковать. Всё разбирали и говорили, но игроки немного потеряли фокус. Защита, конечно, во второй четверти, когда нас затаптывали изнутри в «краске», – это было не совсем то. И от наших «больших» мы ожидали более агрессивной и подвижной игры, пришлось перейти на «маленький» состав. Где-то отбились, пытались атаковать на темпе, были удачные моменты, но подборы и количество потерь слишком сказываются на нас. У нас не настолько богатый ресурс, чтобы мы разбазаривали свою игру на ровном месте.

Успех не приходит просто, его нужно заработать, заработать именно на площадке, при своих зрителях. Пахать и работать! Я не обвиняю никого из игроков – говорю о команде, которая должна грызться на своем паркете. Возможно, сказалось давление: давно не было домашней игры, хотелось себя проявить. Есть немного сложностей в коммуникации: Саврасов только недавно вышел после травмы, Походяева мы наконец начали подключать. В этом есть сложности по коммуникации. Забрать свои игры можно только жёсткой работой, у нас один путь. Только работа. Сейчас «окно ФИБА», и мы будем работать по полной», – приводит слова Коновалова пресс-служба турнира.

Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

