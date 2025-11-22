Коновалов объяснил крупное поражение «Самары» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Локомотивом-Кубань» (74:102).

«Начали игру, вроде бы был какой-то рисунок, потом же мы словно сами себе стали соперниками: стали выдумывать какие-то ситуации, из которых тяжело атаковать. Всё разбирали и говорили, но игроки немного потеряли фокус. Защита, конечно, во второй четверти, когда нас затаптывали изнутри в «краске», – это было не совсем то. И от наших «больших» мы ожидали более агрессивной и подвижной игры, пришлось перейти на «маленький» состав. Где-то отбились, пытались атаковать на темпе, были удачные моменты, но подборы и количество потерь слишком сказываются на нас. У нас не настолько богатый ресурс, чтобы мы разбазаривали свою игру на ровном месте.

Успех не приходит просто, его нужно заработать, заработать именно на площадке, при своих зрителях. Пахать и работать! Я не обвиняю никого из игроков – говорю о команде, которая должна грызться на своем паркете. Возможно, сказалось давление: давно не было домашней игры, хотелось себя проявить. Есть немного сложностей в коммуникации: Саврасов только недавно вышел после травмы, Походяева мы наконец начали подключать. В этом есть сложности по коммуникации. Забрать свои игры можно только жёсткой работой, у нас один путь. Только работа. Сейчас «окно ФИБА», и мы будем работать по полной», – приводит слова Коновалова пресс-служба турнира.