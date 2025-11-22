Скидки
Баскетбол

Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Самарой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Самарой» (102:74).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 102
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Михайловский - 19, Чебуркин - 16, Чеваренков - 12, Саврасов - 7, Походяев - 6, Шейко - 5, Минченко - 4, Кузнецов - 3, Косяков - 2, Пивцайкин, Базоров, Чикарев
Локомотив-Кубань: Коновалов - 18, Попов - 17, Мартин - 13, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 9, Хантер - 9, Самойленко - 6, Рябков - 5, Коско - 3, Шеянов

«С победой нашу команду! У нас непростой период, много травм. Сегодня Мартин провёл на площадке 11 минут, чему мы очень рады. Я просил от команды не расслабляться, потому что много эмоциональных сил мы отдали в матче с «Уралмашем». «Самара» идёт без побед, но я предупреждал команду: мы не можем играть на 50% наших возможностей и при этом рассчитывать на победу.

Спасибо команде, они выполнили то, что я просил: играли как команда, поддерживали друг друга, боролись. Понятно, что какие-то вещи не получались, но в целом я доволен. Ещё раз поздравляю команду с победой», – приводит слова Юдина пресс-служба турнира.

