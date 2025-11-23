Скидки
Енисей — Автодор. Прямая трансляция
Баскетбол

Джеремайя Мартин: счастлив снова выйти на площадку

Джеремайя Мартин: счастлив снова выйти на площадку
Защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин высказался о своём возвращении на паркет после травмы в матче с «Самарой» (102:74).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 102
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Михайловский - 19, Чебуркин - 16, Чеваренков - 12, Саврасов - 7, Походяев - 6, Шейко - 5, Минченко - 4, Кузнецов - 3, Косяков - 2, Пивцайкин, Базоров, Чикарев
Локомотив-Кубань: Коновалов - 18, Попов - 17, Мартин - 13, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 9, Хантер - 9, Самойленко - 6, Рябков - 5, Коско - 3, Шеянов

«Хорошие ощущения. Я счастлив снова выйти на площадку. Меня не было так долго – даже не помню, когда я столько пропускал. Благодарю медицинский штаб клуба – я работал с ними каждый день по много часов.

Спасибо Алексу, спасибо сокомандникам, тренерам – всем, кто помог мне пройти через это, потому что было непросто. Понимаю, что работа над моим восстановлением ещё не закончена, и настроен делать её как положено, шаг за шагом», — приводит слова Мартина пресс-служба команды.

