Джеремайя Мартин: счастлив снова выйти на площадку

Защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин высказался о своём возвращении на паркет после травмы в матче с «Самарой» (102:74).

«Хорошие ощущения. Я счастлив снова выйти на площадку. Меня не было так долго – даже не помню, когда я столько пропускал. Благодарю медицинский штаб клуба – я работал с ними каждый день по много часов.

Спасибо Алексу, спасибо сокомандникам, тренерам – всем, кто помог мне пройти через это, потому что было непросто. Понимаю, что работа над моим восстановлением ещё не закончена, и настроен делать её как положено, шаг за шагом», — приводит слова Мартина пресс-служба команды.