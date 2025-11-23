Владимир Гомельский назвал топ-2 центровых НБА по игре в атаке в данный момент

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно центровых Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые в настоящий момент лучше всех играют в атаке.

– Кто из центровых НБА сейчас лучше всех играет в нападении – доминирует, как с 1996 по 2004 год царил на паркете, выступая за «Лейкерс», Шакил О’Нил?

– Никола Йокич и Джоэл Эмбиид, – написал Гомельский.

Ранее Гомельский высказался относительно пятёрки лучших центровых Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оборонительного плана в настоящий момент.

Материалы по теме Владимир Гомельский назвал топ-5 центровых НБА оборонительного плана в данный момент

Йокич не сдержал слёз после победы своей лошади на скачках: