ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал топ-2 центровых НБА по игре в атаке в данный момент

Владимир Гомельский назвал топ-2 центровых НБА по игре в атаке в данный момент
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно центровых Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые в настоящий момент лучше всех играют в атаке.

– Кто из центровых НБА сейчас лучше всех играет в нападении – доминирует, как с 1996 по 2004 год царил на паркете, выступая за «Лейкерс», Шакил О’Нил?
– Никола Йокич и Джоэл Эмбиид, – написал Гомельский.

Ранее Гомельский высказался относительно пятёрки лучших центровых Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оборонительного плана в настоящий момент.

