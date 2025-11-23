Владимир Гомельский оценил переход в «Зенит» экс-игрока НБА Ноа Вонле

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о новичке «Зенита» Ноа Вонле. Контракт с сине-бело-голубыми 30-летний американский баскетболист и экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подписал 20 ноября. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Для успешного выступления в Единой лиге «Зениту» необходимо выигрывать половину матчей с такими соперниками, как ЦСКА, УНИКС, «Локо». Для этого нужно как минимум не проигрывать подбор. Подписание Вонле — это шаг в правильном направлении.

Я не думаю, что новичок «Зенита» сразу впишется в командное нападение, но в защите и на подборе принесёт определённую пользу. Ждать, что Вонле сразу же заиграет на уровне 20 очков + 10 подборов, не следует», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

