Журналист из США высказался о Егоре Дёмине после его игры в матче с «Бостоном»

Известный американский журналист и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билли Рейнхардт дал комментарий по поводу игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Бостон Селтикс» (113:105). Россиянин провёл на площадке 29 минут и 29 секунд и за это время набрал 12 очков, шесть подборов и пять передач.



«Нетс» в этом сезоне будут выигрывать некоторые матчи. Не так много, но некоторые. И именно такие победы имеют особую ценность. Егор Дёмин сейчас выглядит особенным. Он провёл один из своих лучших матчей в сезоне, особенно в первой половине. 12–6–5, а также перехват и блок-шот за рекордные для него 29 минут. Важный трёхочковый в четвёртой четверти и доверие от тренера в концовке матча», – написал Рейнхардт на своей странице в социальных сетях.

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину: