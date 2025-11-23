Скидки
Главная Баскетбол Новости

Журналист из США высказался о Егоре Дёмине после его игры в матче с «Бостоном»

Журналист из США высказался о Егоре Дёмине после его игры в матче с «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский журналист и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билли Рейнхардт дал комментарий по поводу игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Бостон Селтикс» (113:105). Россиянин провёл на площадке 29 минут и 29 секунд и за это время набрал 12 очков, шесть подборов и пять передач.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 26, Саймонс - 23, Кета - 16, Притчард - 13, Уолш - 9, Гарза - 7, Уайт - 6, Шейерман - 5, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Хозер, Буше
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 19, Клэкстон - 18, Дёмин - 12, Мартин - 10, Пауэлл - 9, Мэнн - 6, Шарп - 4, Уильямс - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон


«Нетс» в этом сезоне будут выигрывать некоторые матчи. Не так много, но некоторые. И именно такие победы имеют особую ценность. Егор Дёмин сейчас выглядит особенным. Он провёл один из своих лучших матчей в сезоне, особенно в первой половине. 12–6–5, а также перехват и блок-шот за рекордные для него 29 минут. Важный трёхочковый в четвёртой четверти и доверие от тренера в концовке матча», – написал Рейнхардт на своей странице в социальных сетях.

