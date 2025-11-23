Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зона трипл-дабла». Журналист из США – об игре Дёмина в матче с «Бостоном»

«Зона трипл-дабла». Журналист из США – об игре Дёмина в матче с «Бостоном»
Комментарии

Популярный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кейт Смит поделился мнением о выступлении российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Бостон Селтикс» (113:105). Спортсмен провёл на площадке 29 минут и 29 секунд и за это время набрал 12 очков, шесть подборов и пять передач.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 26, Саймонс - 23, Кета - 16, Притчард - 13, Уолш - 9, Гарза - 7, Уайт - 6, Шейерман - 5, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Хозер, Буше
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 19, Клэкстон - 18, Дёмин - 12, Мартин - 10, Пауэлл - 9, Мэнн - 6, Шарп - 4, Уильямс - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон

«Одна из лучших игр, которые Егор Дёмин провёл в качестве новичка. Сегодня он агрессивно шёл к кольцу с мячом. Находил броски и отдавал передачи на периметр. Он был в зоне возможного трипл-дабла уже к перерыву», — написал Смит на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
«Бруклин» с Дёминым оформил третью победу в сезоне НБА. Россиянин сыграл мощно!
Видео
«Бруклин» с Дёминым оформил третью победу в сезоне НБА. Россиянин сыграл мощно!

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android