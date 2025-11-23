«Зона трипл-дабла». Журналист из США – об игре Дёмина в матче с «Бостоном»

Популярный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кейт Смит поделился мнением о выступлении российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Бостон Селтикс» (113:105). Спортсмен провёл на площадке 29 минут и 29 секунд и за это время набрал 12 очков, шесть подборов и пять передач.

«Одна из лучших игр, которые Егор Дёмин провёл в качестве новичка. Сегодня он агрессивно шёл к кольцу с мячом. Находил броски и отдавал передачи на периметр. Он был в зоне возможного трипл-дабла уже к перерыву», — написал Смит на своей странице в социальных сетях.

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину: