ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

44-очковый дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Сакраменто»

Комментарии

В ночь с 22 на 23 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 123:128.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
123 : 128
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 44, Мюррэй - 23, Джонсон - 20, Уотсон - 15, Хардуэй-младший - 8, Валанчюнас - 8, Тайсон - 2, Браун - 2, Джонс - 1, Холмс, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Шрёдер - 21, Уэстбрук - 21, Мюррэй - 19, Дерозан - 17, Лавин - 15, Монк - 12, Юбэнкс - 8, Ачиува - 7, Рейно - 6, Клиффорд - 2, Макдермотт, Шарич, Картер, Эллис

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 44 очков, 13 подборов и семи передач.

У победителей наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук. На его счету дабл-дабл из 21 очка, шести подборов и 11 передач.

«Денвер» в следующем матче сыграет в гостях с «Мемфисом», а «Сакраменто» примет «Миннесоту».

