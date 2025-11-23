44-очковый дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Сакраменто»

В ночь с 22 на 23 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 123:128.

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 44 очков, 13 подборов и семи передач.

У победителей наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук. На его счету дабл-дабл из 21 очка, шести подборов и 11 передач.

«Денвер» в следующем матче сыграет в гостях с «Мемфисом», а «Сакраменто» примет «Миннесоту».