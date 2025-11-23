НБА: результаты игр 23 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь на 23 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в котором поклонники американского баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 23 ноября:

«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 133:121;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хоукс» — 98:115;

«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 121:120;

«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 116:129;

«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 96:102;

«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 123:128.

Лидером Восточной конференции после 16 матчей является «Детройт Пистонс» с 14 победами и двумя поражениями, на Западе после 17 встреч — «Оклахома-Сити Тандер» (16 побед и одно поражение).