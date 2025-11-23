Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 23 ноября, календарь, таблица

НБА: результаты игр 23 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 23 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в котором поклонники американского баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 23 ноября:

«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 133:121;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хоукс» — 98:115;
«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 121:120;
«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 116:129;
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 96:102;
«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 123:128.

Лидером Восточной конференции после 16 матчей является «Детройт Пистонс» с 14 победами и двумя поражениями, на Западе после 17 встреч — «Оклахома-Сити Тандер» (16 побед и одно поражение).

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Крис Пол объявил, что этот сезон НБА станет для него последним. Каким мы его запомним?
Крис Пол объявил, что этот сезон НБА станет для него последним. Каким мы его запомним?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android